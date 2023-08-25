Стало известно, какую пенсию получает Лайма Вайкуле в Латвии

Певица Лайма Вайкуле получает пенсию в размере €800 в месяц в Латвии. Об этом сообщает «Утро.ру».

Издание отмечает, что в среднем государственное пособие в балтийской стране составляет €574. Вайкуле вышла на пенсию в 60 лет и получает пенсию в размере больше среднего показателя по стране.

С октября в Латвии планируется повышение суммы пенсионных выплат. После повышения 69-летняя Вайкуле будет получать еще на €48 больше каждый месяц.

С 26 по 30 июля в Юрмале прошел традиционный фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous. В нем участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова и Хиблу Герзмава. Основным языком мероприятия был русский.

В 2023 году в зале присутствовали шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), певица Алла Пугачева и рок-музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом). Также на фестивале Вайкуле выступили украинские музыканты Вера Брежнева и Макс Барски.

В начале декабря 2022 года Лайма Вайкуле заявила, что «содержала Советский Союз, выпуская свои диски».

«И получала 17 рублей на стадионе из 45 тыс. зрителей. Посчитайте, сколько денег это принесло государству. Не говорю уже про Аллу. Она содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет», — говорила исполнительница.

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