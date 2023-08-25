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Бритни Спирс оставила таинственное послание в соцсетях

TMZ: певица Бритни Спирс оставила послание Сэму Асгари на фоне развода

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samasghari/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) послание, которое, как предполагает таблоид TMZ, адресовано ее супругу Сэму Асгари.

«[Посоревнуйся] со мной... Слабо?» — написала исполнительница, сопроводив текст эмодзи со средним пальцем.

При этом Спирс не уточнила, кому именно адресовала свое послание. Однако, пишет TMZ, оно появилось на фоне бракоразводного процесса артистки и Асгари. Об их разводе стало известно 16 августа, эта новость появилась спустя год после их свадьбы.

По данным журналистов, за неделю до сообщения о разводе Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. После этого он съехал из их общего дома и подал на развод. СМИ сообщали, что Спирс подвергала мужа домашнему насилию — в частности, нападала на спящего Асгари.

Певице пришлось разделить собак со своим мужем. Всего у Спирс и Асгари было пятеро питомцев. Мужчину заметили на прогулке с доберманом Поршей. Поршу он приобрел для охраны Бритни два года назад.

Сейчас Порша находится только с Асгари по договоренности со Спирс. С певицей остаются австралийская овчарка Сойер, йоркширский терьер Ханна и еще две собаки.

Накануне сообщалось, что Спирс оплачивает проживание в квартире своему супругу Сэму Асгари.

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