Доходы Газманова составили более шести миллионов рублей за год

Певец Олег Газманов заработал в 2022 году более шести миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Общая сумма заработка от трех компаний составила 6,523 миллиона рублей. Артист открыл их в 2016 году, все бизнесы осуществляют деятельность в области исполнительских искусств.

Заработок ООО «Процентр» оказался чуть выше 900 тысяч рублей при общей выручке в два миллиона. Компания Газманова ООО «Омг Продакшн» заработала 222 тысячи рублей чистой прибыли. Самым успешным бизнесом исполнителя оказалось ООО «Омг-Промо», прибыль которого составила 5,4 миллиона рублей при выручке 75 миллионов. Эта компания принадлежит Газманову совместно с его сыном Родионом.

Накануне сообщалось, что рэпер Баста заработал на своем продюсерском центре «Газгольдер» 1,6 миллиона рублей в 2022 году. Музыкант основал его в 2005 году. Центр стал платформой для производства музыкальной и видеопродукции. Компания занимается организацией и проведением концертов, выставок, спектаклей и других мероприятий.

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