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Малахов раскрыл подробности съемок «Пусть говорят» с Наоми Кэмпбелл

Телеведущий Малахов: Наоми Кэмпбелл опоздала на съемки «Пусть говорят»

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Илья Питалев/РАИ «Новости»

Телеведущий Андрей Малахов заявил в Telegram-канале, что британская модель Наоми Кэмпбелл опоздала на съемки «Пусть говорят» на два часа.

«Филипп (Киркоров. – «Газета.Ru») уже практически закончил свой концерт в Екатеринбурге и несколько раз выходил на бис, чтобы мы могли провести прямое включение!» — вспомнил телеведущий.

Выпуск «Пусть говорят» с Наоми Кэмпбелл вышел в ноябре 2010 года. В съемке также поучаствовала мать модели Валери Моррис. В эфире ток-шоу звезда попробовала каравай, послушала русскую народную музыку. Певец Филипп Киркоров спел свой хит «Дива» для Кэмпбелл в прямом эфире из Екатеринбурга.

Наоми Кэмпбелл получила известность к концу 1980-х после участия в показах дизайнеров Джанни Версаче, Аззедин Алайя и Айзек Мизрахи. В 1987-м Кэмпбелл появилась на обложке британского журнала Vogue, как первая темнокожая модель этого издания.

12 августа Андрей Малахов раскритиковал фильм «Барби». Телеведущий назвал «полнейшей чушью» картину режиссера Греты Гервиг. Он признался, что ушел через полчаса после начала сеанса.

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