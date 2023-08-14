Лада Дэнс начала получать угрозы после ДТП

Адвокат Сергей Жорин сообщил в беседе с «Пятым каналом», что певица Лада Дэнс начала получать угрозы в социальных сетях.

«Возможно, это просто сумасшедшие люди, но и недооценивать подобные сообщения — весьма опасно», — отметил Жорин.

Жорин добавил, что Дэнс также поступали угрозы по телефону. По словам адвоката, концертный директор певицы Сергей Пудовкин подготовил официальное обращение в правоохранительные органы.

По данным издания, в соцсетях Дэнс неизвестный пригрозил артистке ножом, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 миллионов рублей.

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье.

Всего в аварии пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.

8 августа концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал «Газете.Ru», что исполнительница направит в суд иск против транспортной компании на 12 миллионов рублей после ДТП в подмосковном Подольске.

12 августа Дэнс провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией.

Ранее стало известно, что Ладе Дэнс предстоит болезненная реабилитация после ДТП.