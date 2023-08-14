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Стал известен райдер Алены Апиной

«Звездач»: в райдер певицы Апиной вошло вино за 700 рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В райдере певицы Алены Апиной прописано белое сухое вино стоимостью не дешевле 700 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Также в требованиях Апиной есть шампанское брют не ниже тысячи рублей, минеральная вода, чай, кофе, различные фрукты и мясные деликатесы — колбасы трех видов, говядина «Деликатесная», бастурма, буженина, балык, говяжий язык. Также среди еды при наличии должны быть сыр с плесневелой корочкой, малосольные семга и форель.

По данным издания, в гримерных артистки должны быть вешалка для костюмов, зеркало и гладильная доска.

Алена Апина начала свою карьеру в 1988 году, когда стала участницей группы «Комбинация». В 1991 году начала сольную карьеру, записав песню «Ксюша». В 1992-м вышел дебютный сольный альбом артистки «Улица любви», в который вошел хит «Комбинации» «Бухгалтер».

В 2002-м Апина удостоилась звания заслуженной артистки России. Звезда является лауреаткой музыкальных премий «Овация», «Золотой граммофон» и «Песня года».

В октябре 2022 года Апина выиграла суд против Первого канала, который использовал ее хит «Бухгалтер» в передаче «Три аккорда».

Ранее в Госдуме назвали глупостью наказание за исполнение песен Сердючки.

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