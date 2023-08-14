Эвелина Бледанс раскрыла секреты красоты

Телеведущая Эвелина Бледанс рассказала в беседе с mk.ru, что в 54 года сохраняет свое здоровье и красоту с помощью активного образа жизни.

Бледанс занимается спортом, работает с сыном в саду, ходит в лес. Звезда уверена, что людям необходимо движение.

«Когда вы лежите на диване и понимаете, что самое кайфовое — это прийти домой и лечь на диван, то нужно задуматься», — отметила телеведущая.

Бледанс призналась, что ей бывает сложно отдыхать.

«Я только в 50+ поняла, что нужно давать себе отдых. Мои вечные геройства уже ни к чему. Я вчера записывала песню и в студии не было кондиционера, но мы могли проветривать. У меня спрашивали: «Эвелина, может, перерыв?» А я все отказывалась и говорила, что смогу. Когда уже не было воздуха, только тогда я сказала, что нужно открыть. Нужно делать перерывы», — рассказала звезда.

Бледанс также считает позитив и любовь к себе залогами молодости и хорошей внешности. По ее мнению, не нужно завидовать людям и желать им зла. Она посоветовала женщинам не ориентироваться на цифры в паспорте.

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