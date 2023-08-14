Лерчек не явилась в суд на заседание

Блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, не явилась в Московский городской суд на заседание. Об этом сообщает «Пятый канал».

Заседание проходило по делу об изменении пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. На суд явился супруг блогерши Артем Чекалин. Адвокат звезды не уточнила, где находится ее клиентка.

По данным источников издания, Лерчек письменно уведомила суд, чтобы заседание прошло без нее.

Московский городской суд признал законным отказ поменять Чекалиной меру пресечения, то есть в просьбе прокуратуры ужесточить россиянке меру пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест было отказано.

В марте Лерчек стала фигурантом двух уголовных дел — о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей и отмывании денег в размере 133 млн рублей. Ее мужу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Адвокат блогерши утверждает, что супруги полностью погасили задолженность по налогам еще 3 мая.

В июле в Следственном комитете Российской Федерации попросили ужесточить Чекалиной меру пресечения и отправить ее вместе с мужем под домашний арест. С 16 марта супругам Чекалиным запрещено, в том числе, пользоваться интернетом и ночевать не дома.

Ранее Ксения Бородина пожаловалась на фейки о своей задолженности перед налоговой.