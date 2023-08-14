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Наталья Штурм рассказала о колоссальном стрессе после пластики

Певица Наталья Штурм заявила, что после пластики у нее пропал голос

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Личный архив

Певица Наталья Штурм призналась в беседе с mk.ru, что испытала колоссальный стресс после пластической операции.

Штурм вспомнила, как после хирургического вмешательства на время потеряла голос. Она предположила, что это наркоз как-то подействовал на ее голосовые связки. Звезда призналась, что сильно испугалась в тот момент.

«Видимо, наркоз как-то действует на голосовые связки. Мне позвонила Вика Талышинская, а я буквально шептала, не могла говорить. И мы просто стали переписываться», — рассказала артистка.

По словам Штурм, через три дня голос восстановился. Певица опровергла слухи, что обездвижена после операции. Звезда отметила, что ходит нормально.

Штурм призналась, что решилась на пластику спонтанно. Ей сделали подтяжку височного лифтинга и липосакцию. Хирурги также перенесли жировую прослойку из живота в ягодичную часть артистки.

«Липосакцию сделали вибрационным методом. Помимо удаления жира дополнительно обработали оставшийся жир вибрацией, чтобы снизить риск образования неровностей. Разрезы мне ушили внутренними саморассасывающимися швами, это снизит болевой порог. В перевязках они не нуждаются», — поделилась Штурм.

Ранее певица Слава заявила, что неудачная пластика сильно давит на психику.

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