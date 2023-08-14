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Disney рассматривает на роль Рапунцель актрису из «Оппенгеймера»

Актриса Флоренс Пью может сыграть Рапунцель в предстоящей адаптации от Disney

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Steve Vas/IMAGO/Global Look Press/Walt Disney Animation Studios

Инсайдер Дэниел Рихтман заявил, что Disney рассматривает актрису Флоренс Пью на роль Рапунцель в предстоящей адаптации мультфильма. Об этом сообщает портал World Of Reel.

Рихтман отмечает, что боссы кинокомпании предлагают актрисе внушительный гонорар за съемки в фильме. При этом он считает, что звезда «Оппенгейера» вряд ли захочет «глубоко погружаться в диснеевский конвейер».

«Она подает большие надежды, а ее желание сняться в «Черной вдове» Marvel, похоже, было единичным случаем. По крайней мере, я надеюсь на это», — подчеркивается в сообщении.

Флоренс Пью дебютировала в кино в 2014 году. Она снялась в драме «Падение». Артистка стала известной после съемок в картине «Леди Макбет», где исполнила главную роль. В 2018 году Пью была номинирована на премию BAFTA в категории «Восходящая звезда».

Пью снялась в более чем 30 фильмах. Она сыграла в таких фильмах, как «Солнцестояние», «Оппенгеймер», «Маленькие женщины», «Хороший человек», «Соколиный глаз».

В августе «Оппенгеймер» стал самым кассовым фильмом о Второй мировой войне.

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