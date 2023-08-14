Паша Техник вернулся к запрещенным веществам после нескольких месяцев трезвой жизни

Супруга рэпера Паши Техника в своем Telegram-канале сообщила, что рэпер вновь начал употреблять запрещенные вещества, но позже удалила пост. На это обратил внимание блогер Anton S.

«Для тупых: Паша в срыве. Перечислять [наркотики] можно до бесконечности. Ну вы же не совсем тупенькие тут сидите», — написала Ева Карицкая.

Она уточнила, что музыкант вновь начал принимать рецептурные антидепрессанты, галлюциногены, эйфоретики и другие запрещенные вещества.

17 июня Техник опубликовал снимок с сертификатом о прохождении курса реабилитации от наркотической зависимости.

Музыкант восстанавливался в частной психиатрической и наркологической клинике в Москве в районе Печатники. Стоимость лечения, как сообщал Mash, обошлась рэперу и его команде примерно в 2 млн руб. Говорилось, что Техник останется в рехабе как минимум до сентября, однако музыкант вышел раньше.

Впервые рэпера госпитализировали 6 ноября 2022 года после того, как он дважды потерял сознание на улице. При этом еще 7 октября рэпер впал в кому после вечеринки, на которой, по словам его жены, употребляли наркотики. Через день музыкант вышел из комы.

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