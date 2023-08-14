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Ладе Дэнс предстоит болезненная реабилитация после ДТП

Директор Лады Дэнс Пудовкин предрек певице болезненную реабилитацию после ДТП

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Компания «Планета Информ»

Директор певицы Лады Дэнс предрек ей болезненную реабилитацию после аварии. Об этом Сергей Пудовкин заявил в разговоре с «Пятым каналом».

«Лада абсолютно в сознании, она внутренне энергична и настроена на длительную реабилитацию. Понятно, что это будет болезненно, это история не одного дня и недели, но она готова к этой реабилитации. Абсолютно уверен, что ее энергия, ее драйв, воля к жизни и вера во все хорошее дадут позитивный результат», — отметил Пудовкин.

По его словам, изначально исполнительница была крайне оптимистично настроена касаемо последствий ДТП, однако позже Пудовкин пришел к выводу, что Лада Дэнс в тот момент была в состоянии шока. Директор звезды отметил, что последствия аварии оказались более серьезными, чем он думал, однако врачи в клинике работают профессионально, поэтому сомнений на этот счет у Пудовкина не возникало.

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Всего в аварии пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.

Ранее Леонид Агутин рассказал о зависимости знаменитого режиссера.

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