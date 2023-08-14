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МакSим рассказала о поддержке отца во время лечения в рехабе

Певица МакSим заявила, что ее поддерживал победивший алкозависимость отец

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maksimartist/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица МакSим призналась в беседе со «СтарХитом», что отец поддерживал ее во время лечения от алкогольной зависимости в клинике.

По словам исполнительницы, мужчина сам победил подобный недуг, сделав в итоге выбор в пользу семьи.

«Мой отец злоупотреблял алкоголем, когда я была совсем маленькой. Помню, мне семь лет, солнечный день, и он идет к нам с мамой навстречу…. А я его, честно говоря, тогда уже побаивалась. Папа подошел, обнял меня, подарил огромную куклу и сказал, что больше никогда не придет домой пьяным», — вспомнила артистка.

МакSим отметила, что сейчас ее отцу уже 65 лет и она ни разу не видела его в состоянии алкогольного опьянения с того момента.

«Я знаю, что он любил и любит меня... Сейчас папа поддерживает меня, дает советы, рассказывает, что сам чувствовал, — он помнит все до мельчайших подробностей…» — подчеркнула звезда.

Накануне стало известно, что МакSим вышла из рехаба. Певица поехала в клинику на лечение в начале июля. Как признавалась исполнительница, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя алкоголем.

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