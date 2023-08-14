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Леонид Агутин рассказал о зависимости знаменитого режиссера

Певец Леонид Агутин признался, что Федор Бондарчук страдал от алкоголизма

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agutinleonid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Леонид Агутин в интервью Надежде Стрелец на YouTube рассказал, что режиссер Федор Бондарчук в свое время страдал от алкогольной зависимости.

«Бондарчук как-то сказал, он тоже в свое время зависимый человек, мы увиделись у Угольникова на дне рождения. Разговорились, спрашиваю: ''Не выпиваешь? '' Он: ''Нет, совсем''. Я: ''Ну а как же друзья? '' Он: ''В [задницу] друзей», — посмеялся Агутин.

Музыкант уточнил, что Бондарчук символически посылал друзей куда подальше, так как, выпив рюмку спиртного, мог уйти в запой на две недели. Поэтому режиссер был вынужден отказывать даже самым близким товарищам в предложении выпить с ним.

При этом Агутин отметил, что в свое время также почувствовал себя зависимым от алкоголя. По словам исполнителя, в молодости он мог спокойно выпивать без особых последствий, однако позже стал страдать из-за перепадов давления и плохого настроения после вечеринки.

«Понял уже задним числом. Первый путь к штопору, давление подскочило и тебе плохо. Выпил — стабилизировалось. А потом понимаешь, что надо менять жизнь. Базово жизнь должна быть трезвой», — резюмировал Агутин.

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