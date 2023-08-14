Владимир Машков рассказал, как относится к уехавшим из России артистам

Актер Владимир Машков в беседе с aif.ru посоветовал относиться с презрением к уехавшим из России артистам и знаменитостям.

«Вы им хотите что-то ответить? Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение», — подчеркнул Машков.

При этом артист уточнил этимологию слова: по словам Машкова, «презреть» — значит смотреть очень внимательно, но не в сторону эмигрантов, а туда где есть «любовь и уверенность». Он считает, что неудачи сами настигнут знаменитостей, которые «льют грязь» в адрес России.

«Оно не означает «отвернуться». Оно означает «смотреть очень внимательно». Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. А тех, льющих грязь, беда настигнет сама», — резюмировал Машков.

В июле сообщалось, что уехавшая из России в США дочь артиста Мария Машкова не будет играть в телесериале «Операция «Престол», посвященном работе советских контрразведчиков в ходе Великой Отечественной войны. Первоначально предполагалось, что Машковой достанется одна из главных ролей в сериале. Она даже успела сняться в ряде эпизодов. Но затем сцены были пересняты с Татьяной Арнтгольц.

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