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Владимир Машков объяснил, почему нельзя отменить русскую культуру

Актер Владимир Машков заявил, что без русской культуры мир не будет существовать

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kino-teatr.ru

Актер Владимир Машков заявил, что без русской культуры весь мир перестанет существовать. Об этом пишет aif.ru.

«Вы можете остановить морские волны? Или ветер, который их поднимает? Нет! И так же невозможно остановить русскую, российскую культуру — потому что это стихия. Без нее мир не будет существовать», — высказался Машков.

Он также предположил, что россияне могли стать умнее за «весь этот год истерии и борьбы со всем русским». Машков убежден, что все попытки уничтожить русскую культуру приведут лишь к личному несчастью тех людей, которые попытаются это сделать.

В июле сообщалось, что уехавшая из России в США дочь артиста Мария Машкова не будет играть в телесериале «Операция «Престол», посвященном работе советских контрразведчиков в ходе Великой Отечественной войны. Первоначально предполагалось, что Машковой достанется одна из главных ролей в сериале. Она даже успела сняться в ряде эпизодов. Но затем сцены были пересняты с Татьяной Арнтгольц.

Позднее актриса призналась, что сама отказалась от съемок в проекте. Она поблагодарила продюсеров проекта за понимание и поддержала заменившую ее Арнтгольц.

Ранее Леонид Агутин объяснил, почему не взял SHAMAN в свою команду на «Голосе».

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