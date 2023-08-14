Владимир Машков объяснил, почему нельзя отменить русскую культуру

Актер Владимир Машков заявил, что без русской культуры весь мир перестанет существовать. Об этом пишет aif.ru.

«Вы можете остановить морские волны? Или ветер, который их поднимает? Нет! И так же невозможно остановить русскую, российскую культуру — потому что это стихия. Без нее мир не будет существовать», — высказался Машков.

Он также предположил, что россияне могли стать умнее за «весь этот год истерии и борьбы со всем русским». Машков убежден, что все попытки уничтожить русскую культуру приведут лишь к личному несчастью тех людей, которые попытаются это сделать.

В июле сообщалось, что уехавшая из России в США дочь артиста Мария Машкова не будет играть в телесериале «Операция «Престол», посвященном работе советских контрразведчиков в ходе Великой Отечественной войны. Первоначально предполагалось, что Машковой достанется одна из главных ролей в сериале. Она даже успела сняться в ряде эпизодов. Но затем сцены были пересняты с Татьяной Арнтгольц.

Позднее актриса призналась, что сама отказалась от съемок в проекте. Она поблагодарила продюсеров проекта за понимание и поддержала заменившую ее Арнтгольц.

Ранее Леонид Агутин объяснил, почему не взял SHAMAN в свою команду на «Голосе».