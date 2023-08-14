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Леонид Агутин объяснил, почему не взял SHAMAN в свою команду на «Голосе»

Певец Леонид Агутин не повернулся к SHAMAN на «Голосе» из-за его манеры пения

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Пресс-служба артиста

Певец и член жюри шоу «Голос» Леонид Агутин в интервью Надежде Стрелец на YouTube объяснил, почему не повернулся к SHAMAN на слепых прослушиваниях.

«У него сильный голос, но направление его пения да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Я не понимал, что с этим делать», — высказался Агутин.

При этом музыкант отметил, что у SHAMAN наблюдается ярко выраженная «народная» направленность пения, а таких артистов, напомнил Агутин, себе в команду обычно отбирала Пелагея.

«Я не говорю, что это плохо. Но народница у нас Пелагея», — объяснил музыкант.

По его словам, каждый наставник «Голоса» старался отбирать себе участников, исходя из их манеры пения. Например, Александр Градский отбирал конкурсантов с академическим стилем, Пелагея предпочитала участников с народными мотивами в творчестве, а Агутин особенно ценил исполнителей в стиле джаз и соул.

Ярослав Дронов, который позже стал известен как SHAMAN, дошел до финала «Голоса» в команде Пелагеи. Он участвовал в третьем сезоне вокального шоу.

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