Продюсеры фильма «Барби» обсуждают создание второй части

Продюсеры фильма «Барби» начали обсуждать со съемочной командой возможное продолжение картины после рекордных сборов. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на источники в киноиндустрии.

«С командой, которая работала над фильмом «Барби», связались для обсуждения работы над продолжением. Эта [идея] пока еще на ранней стадии, но становится очевидно, что боссы хотят [привлечь] ту же команду для сиквела, которая снимала первую часть», — указал источник.

До этого стало известно, что комедия «Барби» Греты Гервиг, несмотря на успех в мировом прокате, провалилась в Южной Корее — аналитики связывают это с культурными противоречиями. По данным Корейского совета по кино, фильм «Барби» занял лишь восьмое место в корейском прокате за уикенд с 4 по 6 августа, собрав $273 тысячи, при этом коэффициент предварительной продажи билетов составил всего 1,2%, тогда как для фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», который выходит в Южной Корее 15 августа, этот показатель составил 35,8%.

Премьера «Барби» состоялась 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы картины составили $356 млн. Фильм о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успел стать самым кассовым в 2023 году, обогнав такие фильмы, как «Стражи Галактики — 3» и «Братья Супер Марио в кино». Отмечается, что ни один из фильмов с Марго Робби или Райаном Гослингом, исполнившими главные роли в «Барби», не собирал в прокате большую сумму.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».