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Зепюр Брутян похвасталась, что сбросила больше половины лишних килограммов после родов

Актриса Зепюр Брутян заявила, что сбросила уже 8 килограммов после родов

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Кинокомпания ВОЛЬГА

Актриса Зепюр Брутян показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фрагменты своей тренировки и похвасталась, что уже сбросила восемь лишних килограммов после родов. По словам жены Павла Прилучного, она хочет скинуть еще пять.

«После родов сбросила восемь килограммов. Осталось еще пять. Верю в себя!» — подчеркнула Брутян.

Недавно звездные супруги вернулись из совместного отпуска на берегу Индийского океана. Вместе с Прилучным и Зепюр на отдыхе был их общий сын Микаэль, а также дети звезды «Мажора» от его первого брака: 10-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Актер сделал предложение Брутян спустя несколько свиданий. Церемония бракосочетания состоялась в Армении летом 2022 года. В конце апреля 2023 года Зепюр Брутян родила сына Микаэля. Для Павла Прилучного этот ребенок стал третьим: у актера есть сын Тимофей и дочь Мия от бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце.

Ранее Юлия Меньшова поддержала Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли.

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