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Ладе Дэнс потребовалась специальная реабилитация после второй операции

SHOT: певице Ладе Дэнс потребовалась индивидуальная программа реабилитации

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врачи создали комплекс специальных упражнений для реабилитации певице Ладе Дэнс. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Издание подчеркивает, что индивидуальная программа включает в себя также упражнения на тренажерах. Сейчас артистка восстанавливается после повторной операции, она не может самостоятельно передвигаться и практически не разговаривает.

При этом менеджер артистки заявил SHOT, что врачи обещают «поставить певицу на ноги» благодаря системной реабилитации по специальным параметрам. Хоть и подчеркивают, что на восстановление уйдет много времени.

12 августа Ладе Дэнс (настоящая фамилия — Волкова) провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией.

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье.

Всего в аварии пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.

8 августа Пудовкин рассказал «Газете.Ru», что исполнительница направит в суд иск против транспортной компании на 12 миллионов рублей после ДТП в подмосковном Подольске.

Ранее певец Легостаев объяснил, почему перестал появляться на телевидении.

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