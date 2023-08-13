«Гниет, течет, вам больно»: Слава описала стресс от неудачной пластики Хайдарова

Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о стрессе девушек, которые стали жертвами неудачной пластики груди от звездного хирурга Тимура Хайдарова.

«Они не могут понять, что каждую ночь лежите, у вас это гниет, течет, вам больно, вы смотрите на себя в зеркало и кажется — это никогда не пройдет. А вдруг дальше ничего не будет и никто не поможет, никто не спасет? У меня были такие ситуации в жизни», — отметила Слава.

При этом она уточнила, что конкретно у нее после операции от Хайдарова таких последствий не было, однако подобные негативные эмоции и сильный стресс испытывали другие девушки, которые делали у него пластику. При этом Слава в очередной раз обрадовалась тому, что не побоялась открыто рассказать о своих проблемах и открыть «ящик Пандоры».

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.

Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.

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