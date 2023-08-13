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Муж Арнтгольц рассказал, почему 13-летняя дочь не живет с матерью

Актер Иван Жидков признался, что дочь уехала к нему из-за переходного возраста

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Иван Жидков признался в беседе c «Экспресс-газетой», что 13-летняя дочь Мария переехала к нему от матери — артистки Татьяны Арнтгольц.

По словам звезды «Белой гвардии», после развода девочка жила с Арнтгольц, однако сейчас живет с ним и его новой возлюбленной.

«Сама так решила — переходный возраст. О всех ее любовях, молодых людях выслушиваю. И если ей это надо, что-то по-дружески советую», — заявил Жидков.

Он подчеркнул, что Мария быстро нашла общий язык с его нынешней девушкой. Он связывает это с тем, что между ними небольшая разница в возрасте — девять лет.

При этом Жидков добавил, что его не смущает то, что его возлюбленная сильно моложе его.

«Мы вместе — и нам хорошо. А если меня и 92-летнего Ивана Краско сравнить, то у него с молоденькими возлюбленными получаются совсем короткие браки и проблемы с их родственниками», — отметил актер.

Артист заявил, что у него хорошие отношения с родителями его девушки, но и с ней он «молниеносно» сблизился — практически сразу же пара стала вместе жить.

«Конечно, в будущем хотим свадьбу, детей и рассчитываем на долгий брак. А как выйдет — увидим», — подытожил Жидков.

Актриса Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков заключили брак в 2008 году, а через год у пары родилась дочь Мария. В 2013 году они развелись.

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