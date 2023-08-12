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Ида Галич призвала не ограничивать себя в еде

Телеведущая Ида Галич заявила, что ничего не запрещает себе в еде

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала в Telegram-канале, что не ограничивала себя в определенных продуктах при похудении.

Галич отметила, что ест все. Звезда позволяет себе съедать молочные продукты, «таз гречи с луком», чипсы сладкое и газировку. Блогерша старается выработать схему, при которой сможет не отказывать себе в какой-либо еде. «Услышьте меня молю. Можно все! Только для всего есть свое время! Важно выработать свое пищевое поведение», — объяснила телеведущая.

Галич отметила, что также для похудения много ходит. На ужин звезда готовит себе блюда, состоящие из белков и клетчатки. Завтрак по содержанию у нее похож на ужин, только она еще добавляет полезные жиры. Единственное от чего она отказалась — это алкоголь.

«В обед отвожу душу и в ход могут пойти даже любимые макароны! С сосисками!» — поделилась блогерша.

В августе Галич заявила, что не планирует создавать марафоны о похудении. Звезда считает, что такими курсами должны заниматься профессионалы — доктора и исследователи.

Ранее Родион Газманов раскрыл свои ограничения.

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