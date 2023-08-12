Малахов не смог досмотреть фильм «Барби» с Марго Робби

Телеведущий Андрей Малахов раскритиковал в Telegram-канале фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

Малахов назвал «полнейшей чушью» картину режиссера Греты Гервиг. Звезда признался, что ушел через полчаса после начала сеанса. По словам телеведущего, до него еще четыре человека вышли из кинотеатра.

«Кусаю локти, что, будучи зрителем, добавил свою копейку в миллиардные сборы!» — заявил Малахов.

Премьера «Барби» состоялась 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы картины составили $356 млн. Фильм о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успел стать самым кассовым в 2023 году, обогнав такие фильмы, как «Стражи Галактики — 3» и «Братья Супер Марио в кино».

Несмотря на успех в мировом прокате, фильм «Барби» провалился в Южной Корее. За уикенд с 4 по 6 августа, картина собрала $273 тысячи, при этом коэффициент предварительной продажи билетов составил всего 1,2%.

10 августа стало известно, что в Ливане и Кувейте хотят запретить фильм «Барби» из-за пропаганды гомосексуальности.

Ранее звезда «Универа» устроила вечеринку для дочери в стиле Барби.