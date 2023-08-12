Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Директор Лады Дэнс сообщил о переломном моменте в состоянии певицы

Директор Лады Дэнс Пудовкин заявил, что у певицы произошел переломный момент

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин сообщил в беседе с mk.ru, что у певицы произошел переломный момент.

По словам Пудовкина, Дэнс идет на поправку. Артистке сняли основной послеоперационный шов, который был связан с хирургией лица. Продюсер уточнил, что реабилитация звезды будет долгой.

Пудовкин отметил, что на данный момент Дэнс трудно говорить и ходить, однако врачи дают положительные прогнозы.

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье.

Всего в аварии пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.

8 августа концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал «Газете.Ru», что исполнительница направит в суд иск против транспортной компании на 12 миллионов рублей после ДТП в подмосковном Подольске.

11 августа Дэнс вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что ей пока морально сложно быть активной в сети.

Ранее стало известно, что телепрограмму про Ладу Дэнс планируют выпустить в августе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях