Директор Лады Дэнс сообщил о переломном моменте в состоянии певицы

Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин сообщил в беседе с mk.ru, что у певицы произошел переломный момент.

По словам Пудовкина, Дэнс идет на поправку. Артистке сняли основной послеоперационный шов, который был связан с хирургией лица. Продюсер уточнил, что реабилитация звезды будет долгой.

Пудовкин отметил, что на данный момент Дэнс трудно говорить и ходить, однако врачи дают положительные прогнозы.

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье.

Всего в аварии пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.

8 августа концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал «Газете.Ru», что исполнительница направит в суд иск против транспортной компании на 12 миллионов рублей после ДТП в подмосковном Подольске.

11 августа Дэнс вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что ей пока морально сложно быть активной в сети.

Ранее стало известно, что телепрограмму про Ладу Дэнс планируют выпустить в августе.