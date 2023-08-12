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У московского стрип-клуба избили саунд-продюсера Тимы Белорусских

Shot: у московского стрип-клуба избили продюсера Тимы Белорусских Супоненко

Саунд-продюсера Тимы Белорусских Яна Супоненко избили в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, нападение произошло ночью 12 августа у московского стрип-клуба Hunters в районе Хамовники. Супоненко ездил с возлюбленной на самокатах по городу, когда им дорогу перегородил неизвестный мужчина. Злоумышленник ударил музыканта в висок, после чего артист упал.

Источники издания уточняют, что неизвестный сильно избил Супоненко, а затем сел в машину марки Toyota Camry и уехал. Музыкант и его возлюбленная не запомнили внешность нападавшего. Исполнитель признался, что не успел среагировать на агрессию. Артист написал заявление в полицию.

Ян Супоненко — участник лейбла KAUFMAN MUSIC, наиболее известным артистом которого является Тима Белорусских.

В феврале стало известно, что Тима Белорусских отбыл наказание за хранение запрещенных веществ. Такой вывод можно сделать из поста музыканта в социальных сетях, в котором он анонсировал свой гастрольный тур по России и большой концерт в VK Stadium.

В 2021 году Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы после того, как задержали в Минске с запрещенными веществами.

Ранее актриса Анастасия Макеева пожаловалась на угрозы.

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