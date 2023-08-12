Стала известна причина смерти актрисы из «Улиц разбитых фонарей»

Стала известна причина смерти переводчицы и актрисы Беллы Ко, известной по съемкам в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Склифосовский». Об этом сообщает Regnum со ссылкой на собственный источник.

Причиной смерти 54-летней Беллы Ко стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологического заболевания.

«Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», ― рассказал источник.

О дате и времени похорон актрисы пока не сообщается. О ее смерти стало известно 12 августа.

Белла Ко сыграла в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других, фильмах «Обменяйтесь кольцами», «Нелегал» и «Гольфстрим под айсбергом». Была актрисой дубляжа и переводчицей, озвучивала для российского проката мультфильмы «История игрушек», «Суперсемейка», «Тарзан 2: Начало легенды», фильмов «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Крупная рыба», «У холмов есть глаза», «Мой любимый марсианин» и др.

Также стала голосом героев компьютерных игр Call of Duty, Witcher 2 («Ведьмак 2»), Diablo, The Last of Us.

Ранее скончалась исполнительница роли мисс Марпл из фильма «Тайна «Черных дроздов».