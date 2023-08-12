Директор Пушкинского музея заявила о восстановлении советских культурных связей

Музеи России восстанавливают советские культурные связи после попытки «отмены культуры», рассказала директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева. Ее цитирует ТАСС.

Она рассказала, что музей устроит совместные выставки с Бразилией и Мексикой.

«В Бразилии не так давно произошла трагедия -— сгорел Национальный музей. Конечно, мы работаем с бразильцами. И сейчас работаем с мексиканцами. Они очень хотят нам привезти Мезоамерику», — рассказала Лихачева на II Международном детском культурном форуме.

По словам Лихачевой, проект находится на стадии переговоров.

«Сейчас становится понятным: во-первых, не получилось закенселить; во-вторых, весь мир не заканчивается Европой. Сейчас мы потихоньку восстанавливаем те связи, которые были при Советском союзе. Наши коллеги заинтересованы, мы заинтересованы», — сказала директор музея, отметив, что это попытка не заполнить вакуум, а пересмотреть мировоззрение.

В мае, вступая в должность, Елизавета Лихачева пообещала удивить посетителей Пушкинского музея новыми выставками.

Ранее автограф поэта Владимира Маяковского ушел на торгах почти за полмиллиона рублей.