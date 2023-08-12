Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Директор Пушкинского музея заявила о восстановлении советских культурных связей

Пушкинский музей устроит совместные выставки с Бразилией и Мексикой

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Музеи России восстанавливают советские культурные связи после попытки «отмены культуры», рассказала директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева. Ее цитирует ТАСС.

Она рассказала, что музей устроит совместные выставки с Бразилией и Мексикой.

«В Бразилии не так давно произошла трагедия -— сгорел Национальный музей. Конечно, мы работаем с бразильцами. И сейчас работаем с мексиканцами. Они очень хотят нам привезти Мезоамерику», — рассказала Лихачева на II Международном детском культурном форуме.

По словам Лихачевой, проект находится на стадии переговоров.

«Сейчас становится понятным: во-первых, не получилось закенселить; во-вторых, весь мир не заканчивается Европой. Сейчас мы потихоньку восстанавливаем те связи, которые были при Советском союзе. Наши коллеги заинтересованы, мы заинтересованы», — сказала директор музея, отметив, что это попытка не заполнить вакуум, а пересмотреть мировоззрение.

В мае, вступая в должность, Елизавета Лихачева пообещала удивить посетителей Пушкинского музея новыми выставками.

Ранее автограф поэта Владимира Маяковского ушел на торгах почти за полмиллиона рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях