Лиззо исключили из шоу Супербоула на фоне секс-скандала

На фоне секс-скандала певицу Лиззо исключили из музыкального шоу Супербоула — финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник в оргкомитете мероприятия.

Планировалось, что в 2024 году Лиззо станет одним из хедлайнеров Супербоула.

«Разговоры о том, что Лиззо выступит в перерыве шоу или исполнит национальный гимн, теперь прекращены из-за скандала», — заявил инсайдер.

Анонимный приятель певицы, поговоривший с журналистами, отметил, что артистке становится все труднее противостоять обвинениям.

«Лиззо заработала огромные деньги, но, кажется, ее время ушло, и никто не знает, сможет ли она восстановиться после этого. Когда она говорит, ее заявления разносят в клочки. Когда она молчит, называют трусихой», — сказал близкий к звезде источник.

1 августа три бывших танцовщицы Лиззо выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах и создании враждебной обстановки в коллективе. В частности, в иске они указали, что в феврале 2023 года Лиззо отвела их в Bananenbar во время гастрольного тура и заставляла трогать артисток, ловить дилдо, которыми те стреляли из вагин, и есть помещенные в половые органы артисток бананы. Сама Лиззо называет обвинения ложными.

Позже еще трое человек обвинили Лиззо в харассменте.

Ранее артист цирка Николаев был госпитализирован с желтухой.