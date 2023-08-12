Ресторан сооснователя Fleetwood Mac сгорел в пожаре на Гавайях

Сооснователь группы Fleetwood Mac, барабанщик Мик Флитвуд подтвердил, что его ресторан «Fleetwoods on Front St.» на гавайском острове Мауи сгорел во время лесных пожаров. Об этом он написал в соцсети X, ранее известной как Twitter.

76-летний музыкант принес соболезнования пострадавшим и заявил, что приоритетом для него является безопасность персонала ресторана.

«Мауи и город Лахайна несколько десятилетий были моим домом. Это страшный момент для Мауи, многие пережили невообразимые потери. «Fleetwood's on Front Street» больше нет, и мы горюем», — написал он.

По словам Флитвуда, он собирается поддержать пострадавших при пожарах.

Пожары на Мауи — втором по величине острове Гавайского архипелага — начались 8 августа из-за сильного ветра, вызванного ураганом «Дора». Больше всего пострадал город Лахайна на западе острова. По данным местных властей, огонь разрушил уже более 1700 домов, жителям которых пришлось эвакуироваться во временные убежища.

11 августа стало известно, что семья танцора и рэпера Кевина Федерлайна, в частности, два его сына от певицы Бритни Спирс, находится в безопасности во время пожаров, бушующих на гавайском острове Мауи.

Ранее управление округа Мауи (штат Гавайи) сообщило об увеличении числа жертв пожаров на Гавайях.