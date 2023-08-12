Бритни Спирс пожаловалась на изменения в лице из-за ботокса

Американская певица Бритни Спирс отказалась от инъекций ботокса. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Спирс, она пережила неприятный опыт, связанный с ботоксом: когда ей однажды сделали инъекции, ее лоб опух, веки обвисли и одна бровь оказалась ниже другой. Кроме того, Спирс пожаловалась на кровоподтеки от инъекций.

«Я выглядела так, будто меня избили», — пожаловалась 41-летняя Спирс.

Певица две недели не могла выйти из дома и с тех пор отказалась от инъекций, предпочитая им специальные патчи.

Бьюти-блогер Стэлла Арагонская в своем Telegram-канале предположила, что Спирс попался непрофессиональный косметолог.

«Видимо, речь о том что Бритни укололи слишком много ботокса, и одна бровь упала, а вторая ушла в гиперкомпенсацию», — написала она.

До этого Спирс поделилась с подписчиками своих социальных сетей серией архивных фотографий. На черно-белых снимках юная Бритни Спирс позирует в «голом» топе с глубоким декольте и джинсах с заниженной талией.

Ранее автограф поэта Владимира Маяковского ушел на торгах почти за полмиллиона рублей.