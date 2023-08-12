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Тина Канделаки предложила снять кино о Нижнем Новгороде

Ведущая Канделаки предложила снять кино о кресте, попавшем в Нижний Новгород

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки предложила снять кино о Нижнем Новгороде. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Говорила и еще раз скажу: история российских городов — отличный источник сюжетов для блокбастеров и сериалов с неожиданными поворотами, и Нижний Новгород не исключение», — утверждает она.

Канделаки заинтересовала история о кресте святой Нины, который, по преданию, Богородица вручила святой Нине, перед тем как направить ее в Грузию. Реликвия, которую хранили и в Грузии, и в Армении, в итоге попала к князю Георгию Грузинскому, имение которого находилось под Нижним Новгородом — в Лыскове.

Согласно преданию, Георгий Грузинский воскрес, и царь Александр I помиловал осужденного при жизни Павлом I князя. За это князь подарил царю крест, возвращенный грузинам. После Георгий Грузинский собрал дворянское нижегородское ополчение, которое дошло до Парижа.

«От ангела до беса — сколько таких сюжетов хранит нижегородская земля. Обещаю подумать вместе с Глебом Никитиным, как превратить такие сюжеты в кино», — написала Канделаки.

Ранее в России стартовал проект «Пароход времени «Валаамский монастырь», который начался с 10-дневной подводной экспедиции дайверов к затонувшему кораблю. Дайверы планируют изучить судно, собрать новые данные и по возможности найти артефакты, которые пригодятся при съемках кино.

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