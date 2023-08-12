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Телепрограмму про Ладу Дэнс планируют выпустить в августе

Пудовкин: выпуск телепередачи о Ладе Дэнс запланирован на август

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Компания «Планета Информ»

Телепрограмму о пострадавшей в автомобильной аварии певице Ладе Дэнс планируют сделать до конца августа текущего года. Об этом агентству РИА Новости рассказал концертный директор артистки Сергей Пудовкин.

«Есть план до конца этого месяца сделать программу телевизионную, в которой она самостоятельно все расскажет», — заявил он.

По его мнению, публикация телепередачи позволит товарищам и фанатам певицы понять, что с ней все хорошо.

«Я очень расстраиваюсь, когда вижу себя в зеркале, но я уверена, что это временная ситуация», — привел Пудовкин слова исполнительницы.

Он добавил, что Лада Дэнс пообещала оставаться «энергичной, яркой, зажигательной, активной и всегда на позитиве».

Пудовкин подтвердил, что в пятницу виделся и общался с артисткой. Он отметил, что певица тронута и «не могла себе вообразить, что столько людей будут переживать за нее».

Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех машин 5 августа на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье, пострадали четыре человека. В экстренных службах сообщили, что певица в момент аварии находилась в автомобиле такси и в результате столкновения получила черепно-мозговую травму.

Ранее стало известно, что Лада Дэнс готовит иск на 12 млн рублей после ДТП.

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