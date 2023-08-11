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Анна Плетнева рассказала о своем самом необычном концерте

Певица Плетнева заявила, что ее самый необычный концерт был в детском саду

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Пресс-служба Анны Плетневой

Певица Анна Плетнева призналась в беседе с Hello!, что самый необычный концерт у нее был в детском саду.

Плетнева выступила на дне рождении девочки, которой исполнялось пять лет.

«Ее родители пригласили петь в детский сад. Тогда была популярна песня «Микки», — вспомнила звезда.

Анна Плетнева получила наибольшую известность после группы «Винтаж». Коллектив был основан в 2006-м. В него входили Плетнева и музыкант Алексей Романоф. Они выпустили свой первый сингл «Mama mia». Через год вышел хит группы «Плохая девочка». В 2007-м песня достигла 14-й позиции в чарте радиостанций. В ноябре 2007-го коллектив презентовал свой первый альбом «Криминальная любовь».

В мае Романоф признался, что начал работать с Плетневой, когда состоял в группе «Амега». На тот момент он только вернулся в коллектив и хотел продолжить музыкальную деятельность там. Параллельно артистка обратилась к нему, чтобы тот написал ей песню. По словам артиста, Плетневу очень заинтересовало совместное сотрудничество, и она предложила создать группу «Винтаж».

Ранее в Армении выделили $6 миллионов на концерт Снуп Догга.

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