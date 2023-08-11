Оксимирон* выпустил дисс на Scally Milano и Екатерину Мизулину

Рэпер Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом) выпустил на YouTube клип «Лига Опасного Интернета».

Название песни и строки из припева отсылают к общественной организации «Лига безопасного интернета», которой руководит член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

«У тебя есть проблема. Поговорим об этом. Вас встречает лига опасного интернета», — поет артист.

Трек стал дисом на рэпера Scally Milano, который в апреле обратился к главе Лиги безопасного интернета и пообещал переформатировать свое творчество, в котором «может фигурировать деструктивное поведение или запрещенные препараты».

«В очередь, чтобы не блочили, но заблочат каждого. А ты войдешь в историю как доносчик, который всегда за мною донашивал», — обратился к коллеге музыкант.

В своем новом треке Оксимирон также делает отсылку на певцов Три дня дождя и Инстасамку.

В мае Мизулина призвала СК России отменить проверку Scally Milano на пропаганду наркотиков.

8 августа Оксимирон сделал тизер на клип. Тогда Scally Milano в своем Telegram-канале отреагировал на предстоящий трек, оскорбив Оксимирона.

Ранее жена рэпера Гуфа назвала цену за комментарий для СМИ.