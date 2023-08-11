Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жена рэпера Гуфа назвала цену за комментарий для СМИ

Жена Гуфа Юлия Королева попросила 1,5 млн за подробности о разводе

close
100%
therealguf/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

15 августа состоится судебное заседание по бракоразводному процессу российского рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) и его супруги Юлии Королевой. На просьбу корреспондента «Газеты.Ru» ответить на вопросы о предстоящем суде представитель Королевой заявил, что комментарий женщины по телефону стоит 1,5 млн рублей.

«Спасибо за проявленный интерес. Стоимость 1 500 000 рублей дать комментарий по телефону», — ответила представитель Королевой.

Гуф женился на Юлии Королевой в 2021 году. Спустя год у супругов родилась дочь Тина. 10 марта 2023 года рэпер показал в социальной сети несколько роликов, на которых жена плачет и обвиняет его в употреблении запрещенных веществ. Позже артист удалил видео. 24 апреля Гуф заявил, что разводится с Королевой, в мае пара воссоединилась. 28 июня музыкант опубликовал личную переписку с женой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом. Адвокат рэпера Сергей Жорин назвал разрыв Гуфа с женой «не самым приятным событием», но отметил, что у пары получится развестись мирным путем, без взаимных притязаний.

До брака с Королевой рэпер был женат на Айзе-Лилуне Ай. Они были вместе до 2014 года. У бывших супругов есть общий сын Сэм, он родился в 2010 году.

Ранее Ксения Собчак высмеяла слова Бони про осознанность в пародийном ролике.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях