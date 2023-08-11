Жена рэпера Гуфа назвала цену за комментарий для СМИ

15 августа состоится судебное заседание по бракоразводному процессу российского рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) и его супруги Юлии Королевой. На просьбу корреспондента «Газеты.Ru» ответить на вопросы о предстоящем суде представитель Королевой заявил, что комментарий женщины по телефону стоит 1,5 млн рублей.

«Спасибо за проявленный интерес. Стоимость 1 500 000 рублей дать комментарий по телефону», — ответила представитель Королевой.

Гуф женился на Юлии Королевой в 2021 году. Спустя год у супругов родилась дочь Тина. 10 марта 2023 года рэпер показал в социальной сети несколько роликов, на которых жена плачет и обвиняет его в употреблении запрещенных веществ. Позже артист удалил видео. 24 апреля Гуф заявил, что разводится с Королевой, в мае пара воссоединилась. 28 июня музыкант опубликовал личную переписку с женой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом. Адвокат рэпера Сергей Жорин назвал разрыв Гуфа с женой «не самым приятным событием», но отметил, что у пары получится развестись мирным путем, без взаимных притязаний.

До брака с Королевой рэпер был женат на Айзе-Лилуне Ай. Они были вместе до 2014 года. У бывших супругов есть общий сын Сэм, он родился в 2010 году.

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