Жена бывшего Волочковой просит выпустить избившего ее мужа из СИЗО

Жена бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой Анастасия Кондрачук заявила, что простила мужа Сергея Кузнецова за избиение. Об этом сообщает «СтарХит».

Кондрачук записала видеообращение, в котором просит выпустить супруга из СИЗО. Она отметила, что очень любит его и намерена продолжить с ним отношения.

«Очень хочу, чтобы закон оправдал его. Хочу, чтобы мою позицию услышали и вернули мужа в семью», — отметила женщина.

Адвокат Александр Бенхин представит сторону Кондрачук в суде.

«Наше законодательство не допускает примирения по таким статьям, как нанесение тяжкого вреда здоровью. Соответственно, его судит государство, и де-юре ее позиция не имеет значения. Анастасия его простила, просит и умоляет следствие и суд отпустить Сергея домой. Вот такая ситуация. Это свежий брак, так скажем. Они поженились за полгода до данных событий», — объяснил ситуацию адвокат.

18 мая стало известно, что Кузнецова арестовали на два месяца после нанесения побоев жене. На суде он заявил, что не скрывался с места, сам отвез жену в больницу и пробыл там с ней двое суток. Он признался, что причиной ссоры стало то, что супруге постоянно писал бывший бойфренд.

Сама Анастасия Волочкова отказалась принимать какое-либо участие в судьбе Сергея Кузнецова. По ее словам, хоть общение у них и сохранилось, но эта история для балерины закрыта.

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