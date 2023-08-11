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Жена бывшего Волочковой просит выпустить избившего ее мужа из СИЗО

Жена бывшего Волочковой Кондрачук попросила выпустить избившего ее мужа из СИЗО

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volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Жена бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой Анастасия Кондрачук заявила, что простила мужа Сергея Кузнецова за избиение. Об этом сообщает «СтарХит».

Кондрачук записала видеообращение, в котором просит выпустить супруга из СИЗО. Она отметила, что очень любит его и намерена продолжить с ним отношения.

«Очень хочу, чтобы закон оправдал его. Хочу, чтобы мою позицию услышали и вернули мужа в семью», — отметила женщина.

Адвокат Александр Бенхин представит сторону Кондрачук в суде.

«Наше законодательство не допускает примирения по таким статьям, как нанесение тяжкого вреда здоровью. Соответственно, его судит государство, и де-юре ее позиция не имеет значения. Анастасия его простила, просит и умоляет следствие и суд отпустить Сергея домой. Вот такая ситуация. Это свежий брак, так скажем. Они поженились за полгода до данных событий», — объяснил ситуацию адвокат.

18 мая стало известно, что Кузнецова арестовали на два месяца после нанесения побоев жене. На суде он заявил, что не скрывался с места, сам отвез жену в больницу и пробыл там с ней двое суток. Он признался, что причиной ссоры стало то, что супруге постоянно писал бывший бойфренд.

Сама Анастасия Волочкова отказалась принимать какое-либо участие в судьбе Сергея Кузнецова. По ее словам, хоть общение у них и сохранилось, но эта история для балерины закрыта.

Ранее Водонаева намекнула на новый роман.

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