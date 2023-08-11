Брат Линдси Лохан показал первое фото ее сына

Брат актрисы Линдси Лохан Дакота показал первое фото ее новорожденного сына Луая у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщик Дакота опубликовал кадр спящего мальчика, которому еще не исполнилось месяца. На черно-белом кадре он наклоняется над кроваткой малыша. Лицо ребенка закрыто смайликом.

Также он опубликовал фотографии родителей ребенка.

«У них появился лучший на свете малыш Луай, осветивший их жизни и жизни всех, кто встречает его. Эта поездка в Дубай дала мне так много, что я безмерно благодарен за каждый момент», — написал Дакота.

18 июля Линдси Лохан родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник». Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года.

Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения.

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