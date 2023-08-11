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Наталья Штурм объяснила, почему решилась на пластическую операцию

Певица Наталья Штурм сделала пластику на фоне конфликта Славы и Хайдарова

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Личный архив

Певица Наталья Штурм объяснила свое решение лечь под нож хирурга скандалом певицы Славы и звездного врача Тимура Хайдарова. Об этом исполнительница рассказала в комментарии «Пятому каналу».

«Решение об операциях возникло на фоне скандала певицы Славы и Хайдарова. Меня поразило, что такое количество пострадавших девочек, и все молчали. Им было стыдно, что они пострадали! Это как?» — возмутилась Штурм.

Исполнительница уточнила, что решила обратиться к пластическому хирургу впервые за семь лет. При этом звезда не скрывает, что и до этого прибегала к хирургическому вмешательству. По словам Штурм, после пластики у нее началась новая жизнь. Сейчас исполнительница подготовилась к операции и удалила «валик» на животе».

«Я 30 лет занимаюсь фитнесом и честно зарабатывала кубики на прессе. Картинку портил только валик на животе. Вы не представляете, какая сейчас красота!» — резюмировала Штурм.

22 июля певица Слава предъявила обвинения Хайдарову, так как осталась недовольна пластической операцией груди. Ее поддержала артистка Любовь Успенская, которая тоже получила некачественную услугу от хирурга.

Ранее Педро Паскаль сфотографировался возле закрытых дверей выставки о самом себе.

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