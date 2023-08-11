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Яна Вагнер призналась, что не любит свою книгу, по которой сняли «Эпидемию»

Писательница Вагнер разлюбила свою книгу «Вонгозеро» после пандемии и «Эпидемии»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Писательница Яна Вагнер призналась, что разлюбила свою книгу «Вонгозеро» после пандемии коронавируса и выхода сериала «Эпидемия». Об этом она рассказала в интервью «Ведомостям».

Вагнер спросили о том, была ли она подготовлена к пандемии лучше других — ведь в ее книге тоже были ограничения, карантин, ношение масок.

«Нет, мне было так же страшно, как и всем остальным. И параллели с «Вонгозером», которые тогда появились по единственной причине — как раз вышло переиздание и громкая экранизация, — скорее только испортили мои отношения с книжкой. Я и до того не считала «Вонгозеро» какой-то особенной творческой удачей, это и правда во всех смыслах дебютный роман», — сказала писательница, добавив, что шумиха вокруг сериала только отравила ее отношения с книгой.

Вагнер также отметила, что до сих пор не верит, что сериал по книге похвалил классик жанра хоррор Стивен Кинг.

«Да, Стивен Кинг — великий. И представить, что вот он сидит на диване и смотрит фильм по моей книжке, я до сих пор не могу, конечно. И пускай он и не слышал наверняка про книжку, а просто фильм посмотрел, этого вполне достаточно уже», — уверена Вагнер.

Также Вагнер объяснила популярность своих книг во Франции.

Ранее о булимии принцессы Дианы рассказали в детской книге.

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