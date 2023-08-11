МХАТ имени Горького проведет специальный гастрольный тур для ветеранов СВО

Для ветеранов СВО и родственников погибших культурные мероприятия становятся источником вдохновения и жизненных сил, а от развития культуры зависит и развитие государства в целом, написала в своем Telegram-канале председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Чтобы защитники Отечества быстрее вернулись к привычной жизни, необходимо, чтобы лучшие произведения культуры и искусства были доступны каждому вне зависимости от места проживания», — отметила она.

Труппа МХАТ имени Горького готовит для зрителей лучшие постановки из своего репертуара: «Мастер и Маргарита», «Леди Гамильтон», «Женщины Есенина» и другие. В них примут участие ведущие артисты театра. Спектакли пройдут по всей стране — от центральной России до Сибири и Дальнего Востока.

Планируется, что первый спектакль в рамках гастролей состоится 18 сентября на площадке Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Далее спектакли пройдут по всей стране — от центральной России до Сибири и Дальнего Востока, в том числе на сцене НОВАТа. В рамках каждого гастрольного спектакля будет выделена квота бесплатных билетов для подопечных фонда.

Инициатива проекта принадлежит председателю фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилевой и генеральному директору МХАТ имени Горького, художественному руководителю Михайловского театра в Санкт-Петербурге, председателю художественного совета НОВАТа Владимиру Кехману.