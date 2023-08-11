Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МХАТ имени Горького проведет специальный гастрольный тур для ветеранов СВО

Цивилева: для ветеранов СВО культурные мероприятия становятся источником вдохновения

close
100%
«Анна Цивилева»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Анна Цивилева»

Для ветеранов СВО и родственников погибших культурные мероприятия становятся источником вдохновения и жизненных сил, а от развития культуры зависит и развитие государства в целом, написала в своем Telegram-канале председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Чтобы защитники Отечества быстрее вернулись к привычной жизни, необходимо, чтобы лучшие произведения культуры и искусства были доступны каждому вне зависимости от места проживания», — отметила она.

Труппа МХАТ имени Горького готовит для зрителей лучшие постановки из своего репертуара: «Мастер и Маргарита», «Леди Гамильтон», «Женщины Есенина» и другие. В них примут участие ведущие артисты театра. Спектакли пройдут по всей стране — от центральной России до Сибири и Дальнего Востока.

Планируется, что первый спектакль в рамках гастролей состоится 18 сентября на площадке Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Далее спектакли пройдут по всей стране — от центральной России до Сибири и Дальнего Востока, в том числе на сцене НОВАТа. В рамках каждого гастрольного спектакля будет выделена квота бесплатных билетов для подопечных фонда.

Инициатива проекта принадлежит председателю фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилевой и генеральному директору МХАТ имени Горького, художественному руководителю Михайловского театра в Санкт-Петербурге, председателю художественного совета НОВАТа Владимиру Кехману.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях