Познера заметили в мятой рубашке в Италии

89-летнего российского телеведущего Владимира Познера, имеющего гражданство США, России и Франции, заметили на итальянском курорте. Фотографии журналиста опубликовал Telegram-канал «Антиглянец».

По улицам курорта Форте-деи-Марми Познер, замеченный очевидцами, гулял в расслабленном образе — мятой розовой рубашке и летних брюках.

«Владимир Познер, как всегда на стиле, желает читателям «Антиглянца» спокойной ночи из Форте-деи-Марми», — написали авторы канала.

Передача «Познер» с Владимиром Познером перестала выходить в эфир Первого канала с 28 февраля 2022 года. В марте 2022 года журналист объяснил, что его программа не выходит, потому что с начала спецоперации России на Украине Первый канал стал информационным каналом.

В июне 2023 года генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отказался отвечать на вопрос о возвращении телеведущих Владимира Познера и Ивана Урганта в эфир.

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