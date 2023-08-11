Ксения Бородина попыталась развеять стереотип об успешных мужчинах и «десятках моделей»

Телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале пожаловалась на навязанный стереотип об успешных мужчинах, которые окружают себя «десятками моделей».

«Почему-то поп-культура привила нам стереотип о том, что успешный мужчина должен быть окружен десятками юных моделей, якобы это тоже показатель статуса. Но на практике чем успешнее мужчина, тем прочнее и крепче у него связь с одной-единственной женщиной», — написала Бородина.

В качестве аргумента своей позиции бывшая звезда «Дома-2» привела в пример дизайнера Ральфа Лорена, который живет со своей супругой уже 57 лет и даже назвал сумку в ее честь. Бородина считает, что богатство привносит в жизнь мужчины не только соблазны, но и определенные риски. Например, дележку имущества после развода или «отступные» за измену.

«И в конце концов, семейные ценности закладываются в каждом индивидуально. Есть те, кто без гроша в кармане смотрит налево, а есть другие: кто при миллиардном состоянии никого, кроме своей жены, не видит», — резюмировала Бородина.

Ранее стало известно, кто сыграет отца Серкана Болата в адаптации «Постучись в мою дверь».