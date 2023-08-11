Певица Лада Дэнс обратилась к поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и поблагодарила их за поддержку.

«Мне сейчас пока морально сложно быть активной в сети. Однако я читаю и вижу ваши добрые слова поддержки», — сказала певица.

Она также пообещала в ближайшее время поделиться информацией о своем состоянии.

Ранее директор госпитализированной певицы Лады Дэнс Пудовкин сообщил о ее концертах.

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека, в том числе Лада Дэнс, находившаяся в это время в такси на заднем сиденье, и ее хореограф Елена.

8 августа концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал «Газете.Ru», что исполнительница направит в суд иск против транспортной компании на 12 миллионов рублей после ДТП в подмосковном Подольске.

Ранее директор Лады Дэнс назвал нездоровым интерес к фото госпитализированной певицы.