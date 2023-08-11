Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дайверы отправились искать артефакты к затонувшему кораблю «Валаамский монастырь»

В России снимут фильм про затонувший в 20-м веке корабль «Валаамский монастырь»

close
100%
Клуба «ДИВО»

В России стартовал проект «Пароход времени «Валаамский монастырь», который начался с 10-дневной подводной экспедиции дайверов к затонувшему кораблю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на клуб дайверов «Диво».

Авторы проекта считают, что благодаря его реализации можно будет привлечь молодежь к истории России, получить новые знания о культуре Валаама 20 века и ускорить развитие российской подводной археологии. В клубе дайверов разработали комплекс необходимых для реализации проекта мероприятий. Первым из них станет 10-дневная подводная экспедиция к затонувшему на дне Никоновской бухты кораблю «Валаамский монастырь».

Дайверы планируют изучить судно, собрать новые данные и по возможности найти артефакты, которые пригодятся при съемках кино. По данным СМИ, пароход принадлежал Валаамскому монастырю с 1931 по 1937 год, он затонул во время войны Финляндии и СССР, так как был мобилизован финским флотом. Руководитель клуба подводного плавания «ДИВО» Сергей Куликов добавил, что в фильме будут использовать компьютерную графику и элементы подводной съемки, чтобы сделать его более визуально привлекательным.

«Лучше всего молодежь запоминает и усваивает материалы с применением интересных и знакомых ей графических технологий. Это преимущественно 3D-моделирование. С его помощью на пароходе времени мы перенесемся из настоящего в прошлое и расскажем, каким был и как сейчас выглядит флот Валаамского монастыря», — заявил Куликов.

Ранее Анна Хилькевич отпраздновала день рождения младшей дочери Маши в стиле Барби.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях