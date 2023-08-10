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Звезда «Универа» устроила вечеринку для дочери в стиле Барби

Super: актриса Хилькевич устроила вечеринку в стиле Барби за миллион рублей

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Аня Хилькевич/Telegram

Актриса Анна Хилькевич отпраздновала день рождения младшей дочери Маши в стиле Барби. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Хилькевич потратила на торжество миллион рублей.

В своем Telegram-канале Хилькевич поделилась кадрами с праздника. Мероприятие прошло на открытом воздухе, а декорации сделаны с отсылками на куклу Барби. Звезда и ее дети оделись в розовые наряды. Артистка отметила, что отпраздновала день рождения дочери заранее.

«Отмечаем сегодня день рождения моей младшей дочери Маши. P.S. На самом деле он через 10 дней, но так как мы уезжаем к этому числу, решили собрать ее друзей сегодня», — призналась актриса.

20 августа младшей дочери Хилькевич Маше исполнится пять лет. Девочка родилась в браке звезды с бизнесменом Артуром Волковым. У актрисы также есть старшая дочь Арианна, которая родилась 14 декабря 2015 года.

В июне Хилькевич заявила, что не использует рукоприкладство как метод воспитания. По словам звезды, она и муж никогда не позволяют себе поднять руку на девочек. Она также никогда не оскорбляет и не унижает дочерей.

Ранее Лера Кудрявцева устроила дочери фотосессию в стиле Барби.

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