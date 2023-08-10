Рэпер Аш 23 обвинил Валю Карнавал в воровстве

Рэпер Аш 23 обвинил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогершу Валю Карнавал в воровстве его идеи для клипов.

Речь идет об идее Карнавал выпустить трилогию клипов со связанным сюжетом. В подкасте Филиппа Киркорова «You want a scandal now?» блогерша рассказала, что работает над мини-альбомом, где сюжет будет «перетекать из клипа в клип». Видео с заявлением тиктокерши вышло 9 августа.

Аш 23 напомнил, что рассказывал о подобной идее еще в 26 июля. В беседе с «Пятым каналом» он сообщил, что готовит сериал из песен. Артист выпустит восемь композиций, взаимосвязанных между собой.

«Это будет история из нескольких сезонов, то есть там и второй сезон будет, и третий. И каждый сезон выполнен в определенном стиле музыки», — делился музыкант.

Аш 23 отмечал, что никто еще не делал сериал-мюзикл в российском кино. Рэпер уточнил, что работает над этим проектом с мая. Кроме того, он упомянул о своей идее 21 июля на презентации ремейка песни «Знак водолея» Вячеслава Макарова.

«Есть целая команда, которая со мной работает над эти сериалом, над этим сценарием уже с мая месяца. Реально большая команда. Люди, чьи имена вы знаете, они работают со мной в команде над этим сериалом. Я просто прошу. Я просто хочу, чтобы люди, которые меня знают, которые на меня подписаны, просто знайте, что это моя идея», — заключил певец.

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