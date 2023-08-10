В Ереване отменили концерт Little Big

В Ереване отменили концерт группы Little Big. Об этом сообщили представители коллектива в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Выступление должно было состояться 12 августа. Причиной отмены стали угрозы безопасности. По словам представителей группы, организаторы концерта не смогли дать гарантии, что мероприятие пройдет без происшествий.

«Мы очень сожалеем о возникшей ситуации и приносим извинения всем, кто хотел попасть на наш концерт», — сообщают представители Little Big.

Деньги за билеты вернут покупателям в течение 14 дней.

9 августа армянский культурный центр «Священная Армения» планирует подать жалобу в местную генпрокуратуру на фронтмена коллектива Little Big Илью Прусикина (признан в РФ иностранным агентом). Причиной жалобы стало то, что артист «осквернил христианский крест, использовав его в качестве скейтборда.

По словам активистов, своим поступком Прусикин «поглумился над христианскими ценностями и оскорбил религиозные чувства христиан».

В январе Прусикин, переехавший в США после начала российской военной спецоперации на Украине, выложил видео с катанием на скейтборде в виде католического креста.

Ранее Анастасия Волочкова оставила под постом Большого театра фразу «I will be back».