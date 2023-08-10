Хирург Вдовин заявил, что у него начали гнить ягодицы после операции Хайдарова

Челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин признался в беседе с kp.ru, что пострадал от специалиста Тимура Хайдарова.

Вдовин рассказал, что в 2017-м году увеличивал ягодицы у Хайдарова. Хирург заплатил за импланты 1 млн 750 тысяч рублей. По словам врача, все было хорошо до тех пор, пока не сошел отек. Оказалось, что ягодицы кривые — одна маленькая, а вторая большая. Позже одна из них начала воспаляться и гнить.

«Он (Хайдаров) мне все мазал чем-то, а затем образовался фиброз. Тимур его вскрыл и вытащил оттуда... кусок марли! Представляете, его забыли во время операции», — вспомнил хирург.

Вдовин признался, что изначально не хотел вступать в конфликт с Хайдаровым, но недавно у него воспалилась другая ягодица. По словам хирурга, он желал решить проблему мирно, но его «послали на три буквы».

«Хайдаров еще предложил мне делать примочки из мочи. Мол, помогает! На той вечеринке был и Киркоров, которого он тоже изуродовал, оставив огромный шов на его животе», — заявил врач.

После начала второго недуга Вдовин обратился в другую клинику. Там ему диагностировали периимплатное воспаление мягких тканей левой ягодицы, абсцесс мягких тканей левой ягодицы и рану левой ягодичной области.

Хирург нанял адвоката и намерен потребовать у Хайдарова десять миллионов рублей компенсации.

22 июля певица Слава предъявила обвинения Хайдарову, так как осталась недовольна пластической операцией груди. Ее поддержала артистка Любовь Успенская, которая тоже получила некачественную услугу от хирурга.

Ранее Слава подала заявление на Хайдарова в Росздравнадзор.