После аварии Лада Дэнс не отменила концерты

Концерты российской певицы Лады Дэнс, запланированные на конец августа, состоятся несмотря на дорожно-транспортное происшествие, в которое попала звезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора артистки Сергея Пудовкина.

«Лада в сознании, разговаривает нормально. У нее было несколько хирургических процедур», — сказал он.

По словам Пудовкина, прогнозы врачей о состоянии госпитализированной артистки очень хорошие и запланированные мероприятия у певицы состоятся.

«Может быть чуть-чуть будут корректировки по репертуару. Могу точно сказать: все хиты энергичные яркие, активные, всегда были, есть и будут в репертуаре Лады Дэнс», — заключил он.

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека, в том числе Лада Дэнс, находившаяся в это время в такси.

8 августа концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал «Газете.Ru», что исполнительница направит в суд иск против транспортной компании на 12 миллионов рублей после ДТП в подмосковном Подольске.

Ранее была госпитализирована звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина.